赤柱ONE STANLEY限量推兩幢洋房招標　項目累售11伙、套現9.56億

撰文：柳英傑
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建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY 今日（27日）上載銷售安排第9號，推出兩幢最前排臨海獨立洋房，分別為2號洋房以及5號洋房，將以招標形式發售。

其中，推出招標的2號洋房名為「Crete」，單位實用面積4,732平方呎，連花園面積 1,608平方呎，及設有天台面積1,057平方呎，屬四房四套房連工作間、三儲物房、書房套、家庭室，前後花園連泳池及天台間隔。

另外一伙推出招標的5號洋房名為「Delphi」，單位實用面積4,693平方呎，設有1,624平方呎花園，1,045平方呎天台，屬四房四套房連工作間、三儲物房、書房套、家庭室，前後花園連泳池及天台間隔。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目日前亦已上載銷售安排第8號，繼續推出多款臨海低密度特色住宅單位招標出售。項目至今累售11伙，總成交金額逾9.56億元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣︰項目至今累售11伙，總成交金額逾9.56億元。
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