美聯：上半年新盤成交8602宗、急升4成　佔去年全年超過80%

撤辣後新盤市場交投急升，美聯指出，即使近月表現放慢，但上半年迄今新盤成交已達8,602宗，較去年上半年6,177宗增加接近4成，並已佔去年全年超過8成。



兩房新盤最受歡迎 佔比超過36%

若以不同戶型劃分，當中兩房單位成交最多。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，本年截至6月26日，一手成交量共錄8,602宗，當中兩房單位佔約36.5%（3,136宗），為各戶型之中最多，可見最受市場歡迎。當中康城SEASONS PLACE、九龍灣泰峯、何文田朗賢峯IIB期及長沙灣BELGRAVIA PLACE 第1期等為最多兩房單位成交的項目。

↓↓2024年不同戶型的一手成交量分布↓↓

開放式與三房單位按年則增逾1倍

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，成交量緊隨其後的是一房單位，上半年迄今一手成交錄2,445宗，佔比亦達28.4%；至於三房單位則錄1,892宗，佔約22%；餘下的開放式單位及四房或以上單位的佔比相對較少，前者佔約8.7%，而後者僅約4.4%。

↓↓2024年不同戶型的一手成交量與去年上半年比較↓↓

值得留意，雖然上半年一手成交中以兩房單位最受歡迎，但若與去年上半年相比，宗數按年升幅為各戶型之中最少，只有約11.6%；至於一房及開放式單位成交量按年分別升約29.3%及約101.3%，相信其中原因與撤辣後有部份投資者購入細單位作長線收租所帶動，而其中開放式單位因去年成交「基數」低，令到今年該類單位升幅「顯著」。

大單位方面，成交按年同樣顯著上升，三房單位成交量按年急升約120.5%，升幅急勁其中原因受主打三房單位的黃竹坑BLUE COAST熱賣帶動，另元朗The YOHO Hub II的逾半成交為三房單位亦是動力來源；而四房或以上單位按年亦增加約54%。