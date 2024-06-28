西營盤尚逸漏夜上銷售安排　落實7月1日賣81伙　暫超購6.4倍

大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，昨晚漏夜落實銷售安排，於7月1日展開首輪銷售盡推價單81伙，入場費380.9萬元起，屬開放式間隔。發展商指，項目截至昨晚8時共錄得近600個認購登記，以首輪銷售該81伙計，超額認購約6.4倍。 項目於周六晚上8時截止認購登記。



暫錄600票 超額認購約6.4倍

首輪銷售81伙入場單位屬6樓E室，實用面積213平方呎，屬開放式戶，折實價380.9萬元，呎價17,882元。

大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，項目的一房至兩房暫時得到較多買家垂青，當中不乏外區客源，一房單位亦吸引不少投資者，除本地客人外，項目亦不乏內地客入票。

大鴻輝集團物業總監彭偉雄。

推400萬單位大抽獎

另外，尚逸亦推大抽獎，大抽獎推廣期由2024年6月20日至2024年12月19日。期間選用任何即供付款計劃的準買家只要滿足於2025年1月17日或之前付清樓價的要求，就合資格參加抽獎。

而選用建期付款計劃的準買家，則除了需要滿足17/1/2025 前付清樓價要求，亦需要放棄提前付清所有樓價之現金回贈，方合資格參加抽獎。獎品包括5樓C單位，實用面積近177平方呎，屬開放式間隔，價錢近400萬元。

大鴻輝興業推400萬單位大抽獎。

較十年前AVA128低10.5% 入場費平5萬

尚逸首批50伙，折實平均呎價約19,619元元，較2014年推出盧華家族集團西營盤AVA128的首批平均實用呎價21,916元，更低約10.5%。

此外，是次入場單位6樓E室也較當年AVA128更平更大，當時AVA128入場單位面積僅約177平方呎，折實價385.8萬元，呎價21,797元。而是次尚逸入場單位實用面積213平方呎，屬開放式戶，折實售價380.9萬元，呎價17,882元。