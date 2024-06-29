三星期劈價75萬　小西灣藍灣半島兩房745萬沽出、低估價4.5%

近月樓市氣氛觀望，買家出價明顯較以往審慎，市場再錄低於銀行估價成交。小西灣藍灣半島一伙兩房戶新近以745萬元沽出，買家鍾情於可望海景，獲原業主持貨14年轉手，帳賺352萬元，單位大幅升值90%。



買家對海景一見傾心

世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，成交單位為小西灣藍灣半島1座高層E室，實用面積為451平方呎，屬罕有海景兩房間隔，望將軍澳跨灣大橋海景。新買家為本區客，因鍾情睡房可望澳南海景，終以745萬元接手單位，呎價16,519元。

↓↓小西灣藍灣半島1座高層E室↓↓

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低銀行估價4.5%

據了解，原業主於近月放盤求售，最初叫價820萬元，放盤僅約三星期，終大幅降價75萬元或9.1%至745萬元成交，成交價較銀行估價低於4.5%，亦較兩個月前同類單位成交價下跌約3%。

至於，原業主於2010年7月購入價為393萬元，持貨14年終帳賺352萬元離場，期間帳面大幅升值90%。招潔冰補充，小西灣藍灣半島本月價跌量平穩，售價稍稍回落下，屋苑本月至今共錄得5宗成交，與上月同期一樣。