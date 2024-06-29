土瓜灣翰畋一房業主轉賣為租 專才1.65萬承租、呎租62元｜多圖
撰文：李煥好
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租賃旺季來臨，不少內地學生及專才來港尋覓居所。土瓜灣翰畋新近錄得租賃成交，一伙一房戶以1.65萬元租出，呎租高達62元，租金回報3.6厘。業主原計劃以530萬元放售單位，但看好租賃市場回報，遂轉賣為租。
中原地產副區域營業經理楊詠滔表示，是次租賃成交單位為土瓜灣翰畋低層B室，實用面積268平方呎，屬一房間隔，擁開放式廚房，單位望街景。據知，新租客為專才，近日來港於中環就業，因鍾情翰畋近土瓜灣港鐵站及該區食肆林立，議價後以1.65萬元承租，呎租62元。
↓↓土瓜灣翰畋低層B室↓↓
原放盤530萬 看好租賃市場轉賣為租
據悉，業主原以530萬元放售單位，見價錢未如理想，而且樓市正踏入租賃旺季，租金回報不俗，於是決定轉賣為租，最初以1.7萬元放租，最新以1.65萬元租出。
至於，業主於2018年1月以約544萬元一手買入單位，持貨六年，是次租出單位租金回報為3.6厘。
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