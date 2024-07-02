七一連假新盤108宗　尚逸首輪即沽65伙　Larchwood連賣7伙

過去周末為七一連假，新盤銷情不俗。過去三日（6月29至7月1日）新盤市場錄得108宗成交，較上周的159宗下跌32%。當中西營盤尚逸於昨日（7月1日）首輪銷售81伙，即日沽出65伙，佔可售單位逾8成。



西營盤尚逸首輪即沽65伙

大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，昨日首輪銷售共81伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積213至492平方呎，折實售價380.9萬至1,258.6萬元。項目於即日沽出65伙，當中兩房單位已全數沽清，合共佔可售單位逾8成。

發展商隨即於晚上加推第三張價單，共涉17伙單位。包括2伙兩房及15伙一房，平均呎價21,266元，並落實於本周五（5日）作次輪銷售。

大角咀Larchwood連沽7伙

由宏安地產(1243)發展的大角咀Larchwood早前獲批入伙紙後，於長假期正式展開現樓銷售，期間累沽7伙，套現逾4,100萬元。宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟表示，7伙單位均為開放式及一房戶型，實用面積203至259平方呎。當中有6伙買家為投資者，因項目設有「高樓底」設計而購入作長遠投資。

大角咀LARCHWOOD。

堅尼地城吉喆沽2伙

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區住宅新盤吉喆，單日沽2伙單位，涉資989.3萬元。售出的單位分別為18樓H室及9樓G室，實用面積252及266平方呎，均為開放式戶型，成交價494.2萬及495.1萬元，折合呎價19,611元及18,612元。