仲量聯行：新盤開價跌穿2015年水平　二手樓價更添下調壓力

仲量聯行今日（2日）發佈《香港住宅銷售市場綜述》指出，差餉物業估價署私人住宅售價指數顯示，整體二手住宅價格已回落至2016年的水平。近期新盤開價回落幅度更顯著，較2015年同類型項目低逾10%，對二手樓價更添下調壓力。



整體二手住宅價格指數回落至2016年的水平，2024年5月錄得305.9點，與2016年11月的306.7點相近。一手住宅價格回落至更早的水平。截至2024年5月，油麻地甲類住宅單位（實用面積小於431平方呎）平均一手成交呎價較2015 年低10.6%，由22,768元跌至20,346元。同時，堅尼地城同期甲類單位平均一手成交呎價亦下降了6.0%，由23,424元跌至22,022元。

新盤交投明顯減弱

然而，累積的置業需求一下子被消化後，住宅買賣交投已開始明顯減弱。儘管發展商已採用了減價策略，銷售率仍難以顯著提升。紅磡「THE HADDON」在開盤首日售出63 個單位中的13 個（20.6%），而長沙灣「恒珀」在開盤首日未能售出任何單位。

紅磡新盤THE HADDON。

新盤價格回落、二手市場面對更大下調壓力

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，5月一手住宅交易量跌至接近4月水平的一半，新盤價格屢創多年新低。由於不少置業人士均傾向購買新建物業，新盤價格顯著回落，二手物業的業主需要再下調價格始能與新盤市場競爭，吸引買家，令二手市場面對更大下調壓力。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，市場需要更多支持需求的政策來恢復供求平衡，並避免樓價下跌陷入惡性循環—買家因預計價格未來持續下降而推遲購買，變相實現了價格下降的預期。

銀行審批按揭態度審慎影響住宅交投

金管局於6 月向銀行發出指引，就2月28日公布的物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施（措施）及其他相關監管要求作技術調整。措施的涵蓋範圍將擴大至2024年2月28日前已簽訂的臨時買賣合約並且在2024年2月28日或以後預計完成的自用樓花住宅物業的按揭申請，令有需要的合資格用家能夠敘造最高七成的按揭貸款。這一調整有助於緩解選擇建築期付款的買家在申請按揭貸款時遇到的估值不足的風險。

李遠峰指出，此舉反映政府已積極作出相對行動，然而，銀行仍然對審批按揭抱審慎態度。儘管來自用家的置業需求仍然存在，但不少最終因按揭取態而未能入市，影響住宅交投量。