上半年樓宇買賣合約登記錄35085宗　創兩年半新高

2024年上半年體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄35,085宗，總值2,808.79億元，較2023年下半年的23,213宗及1,847.47億元，分別上升51.1%及52.0%。宗數創2021年下半年45,797宗後的兩年半新高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2月底撤辣後，樓市氣氛迅速升温，買家恢復入市，刺激上半年整體交投回升。

按月方面，2024年6月份整體樓宇買賣登記錄5,241宗，總值410.41億元，較5月的7,361宗及622.84億元，分別下跌28.8%及34.1%。宗數及金額是自今年3月的5,013宗及373.71億元後，同為近3個月低位。撤辣後市場已消耗不少購買力，而且在減息時間未明及銀行逐步收緊按揭的情況下，整體樓市氣氛觀望，成交明顯減慢，買賣登記連跌兩個月，累跌47.0%。

THE YOHO HUB C期成登記宗數最高新盤

一手私人住宅方面，今年上半年一手錄9,409宗及1,122.3億元，按半年將急升1.2倍及1.4倍，分別創2019年上半年12,281宗後的五年新高及2021年下半年1,190.9億元後的兩年半新高。上半年一手宗數已達2023年全年10,682宗的88.1%。

另外，6月份一手錄986宗及126.0億元，較5月的1,955宗及281.9億元，分別大幅下跌49.6%及55.3%，同為今年2月後近4個月低位。5月起發展商減慢推盤步伐，影響一手交投跌破一千宗水平。

6月份登記宗數最高的新盤是元朗THE YOHO HUB C期THE YOHO HUB II，錄318宗及28.43億元。第二是朗賢峯第IIB期錄43宗及4.74億元。第三是將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，錄39宗及2.32億元。

The YOHO Hub

二手私人住宅買賣連跌兩個月

二手私人住宅方面，今年上半年二手錄17,061宗及1,263.0億元，按半年上升47.7%及29.2%。按月方面，6月份二手錄2,685宗及212.1億元，較5月的3,341宗及243.3億元，分別下跌19.6%及12.8%，買賣連跌兩個月，同為今年3月後近3個月低位，二手市況持續偏淡。

大型屋苑方面，6月份嘉湖山莊錄40宗(共1.86億元)、沙田第一城錄27宗(共1.50億元)、太古城錄26宗(共2.59億元)及美孚新村錄24宗(共1.56億元)。