美聯：上半年工商舖成交按年跌23%　下半年民生區舖租售價料跌5%

高息環境影響投資者入市意慾，工商舖買賣市場疲弱。美聯工商舖表示，上半年工商舖市場合計錄得1,646宗買賣，按年跌約22.9%，成交金額按年微升約4.9%至309.0億元。



該行行政總裁盧展豪預計，下半年工商舖市場中「以價換量」的趨勢將會持續，料工商舖交投量將較上半年回升約5%。又稱若美國通脹率有顯著的回落，聯儲局或將於下半年較早時間減息，工商舖成交量或錄得更大升幅，預料全年成交量將錄3,350至3,450宗。



美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，今年第二季的工商舖買賣較第一季多，相信是政府「撤辣」後，業主降低物業叫價，令工商舖市的買賣價差收窄致使成交量回升。他補充，今年投資市場的氣氛以及投資者在後市的風險胃納，或受下半年各地候選人的政策所影響，稱若美國的通脹率進一步回落，聯儲局或減息可令投資氣氛好轉。

盧展豪稱若美國的通脹率進一步回落，聯儲局或減息可令投資氣氛好轉。﹙資料圖片﹚

預期下半年仍有中資餐飲品牌於本港插旗

商舖方面，上半年商舖成交宗數為460宗，按年跌12.4%，其成交金額按年跌6.3%至102.86億元。美聯旺舖董事梁國文表示，訪港旅客的持續上升令零售業及餐飲業逐步復甦，不少相關行業的商戶進駐核心區的舖位，尤其中資餐飲品牌，願意逆市在港開設門店。

民生區舖租售價料跌約5%

他續指，下半年盛事活動以及內地旅客離港免稅購物額的提升，都有助引中高端消費群體及其他內地旅客來港消費，旅客數量有望重回疫情前的水平，促進香港旅遊業和零售業發展，並帶動舖市租務加速。同時，相信下半年仍有中資餐飲品牌於本港插旗，預料下半年核心區舖位的售價會微升約2%，租金升約5%以內。至於民生區或繼續受北上消費熱潮影響，預計民生區舖位下半年的售價及租金均下跌約5%以內。

梁國文稱相信下半年仍有中資餐飲品牌於本港插旗，預料下半年核心區舖位的售價及租金會微升。（資料圖片／盧翊銘攝）

美聯工商舖行政總裁盧展豪（左二）表示，今年第二季的工商舖買賣較第一季多，相信是政府「撤辣」後，業主降低物業叫價，令工商舖市的買賣價差收窄致使成交量回升。

甲廈租售價料跌6%至12%

商廈方面，上半年商廈成交量共錄344宗，按年跌29.4%，其成交金額按年升47.2%至135.8億元。另外，商廈的指標甲廈價格和租金上半年分別跌11.2%及6.7%，而指標乙廈租售價分別上升2.3%及0.3%。美聯商業董事李鎮龍稱，商廈指標甲廈租售價亦反映有商廈業主為加快出貨，願意將物業叫價降低。

他續稱，相信發展商將會作出相應調節以應對目前寫字樓空置樓面高企環境，但由於近年新供應的寫字樓有待消化，加上商廈業主偏向以低價出售物業，預料今年全年整體甲廈租售價會下跌約6%至12%左右，惟賣方「以價換量」的舉動會令下半年商廈的交投較上半年增約5%至10%，全年成交量料錄700宗左右。