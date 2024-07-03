減息未見曙光　戴德梁行對港樓後市感悲觀、料樓價跌最多5%

市場外圍環境不明朗，減息步伐進展仍未見曙光。戴德梁行今天（3日）發表香港房地產市場2024上半年回顧及下半年展望，指出4月份住宅成交宗數錄得明顯反彈，惟5月份成交量受多方因素影響，再次從4月高位回落，將再下調樓市預測至持平或錄5%跌幅。



隨著政府在預算案宣佈全面撤辣，買家入市步伐在三、四月份明顯加快，四月份住宅成交數字更反彈至超過8,500宗，為近十年最高單月交投數字。

然而，市場仍然受制於減息延遲、市況不明朗等因素，五月份成交數字回落至約5,550宗水平。預期全季數字或錄得約19,000宗，相比早前低基數，按季和按年分別升93%和56%。

首五個月一手成交佔比35%

另一方面，撤辣後發展商繼續積極去貨，貼市開價並提供不同折扣優惠，故樓市焦點繼續集中在一手市場，一月至五月的一手成交約佔整體住宅交投數目35%。

減息一再推遲、料調整幅度有限 港銀未必跟隨

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，展望下半年，減息時間表相比市場早前預期一再推遲，即使美國在下半年落實減息，相信調整幅度有限，香港銀行也未必立即跟隨，再加上現時本地銀行借貸取態更爲審慎，導致撤辣效應未能持續。

因此，戴德梁行調低今年樓價預測，全年樓價或會錄得0至5%跌幅。租金全年或錄得0至5%升幅。成交量方面，預計全年成交量約5萬伙左右，比去年低位回升約15至20%。

戴德梁行引述銀行界指出，料美國今年最多減息一次，惟本港銀行有95%可能不會跟隨。（資料圖片）

戴德梁行：第三季樓市感「悲觀」

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，近日與銀行會面，銀行界指出料美國今年最多減息一次，惟本港銀行有95%可能不會跟隨，意味著目前入市業主仍然需承受較高水平息口。對後市展望，需密切留意本港未來經濟走勢，以及第一至兩次減息的效果，惟對第三季樓市走勢仍感到「悲觀」。