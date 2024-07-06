發展商沽售非核心物業 華懋1600萬賣出牛頭角定富街兩地舖
撰文：蔡偉南 柳英傑
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發展商繼續沽售非核心物業套現，本地發展商華懋集團新近分別以900萬元，以及700萬元沽出牛頭角富裕大廈地下兩地舖，共套現近1,600萬元。
市場消息指出，牛頭角定富街83至103號富裕大廈地下新近錄兩宗舖位成交，分別為地下6號舖及7號舖。其中，6號舖建築面積1,054平方呎，連閣樓882平方呎，合共1,936平方呎，新近以700萬元沽出，新買家為謝姓個人投資者。
至於，另一成交的7號舖建築面積為1,007平方呎，閣樓904平方呎，合共1,911平方呎，門闊約15呎，深約60呎，舖位新近以900萬元成交。新買家為塗洋材料公司買入，而其公司董事亦姓謝，估計與6號舖位買家為相連人士。
華懋20年前斥1.66億買大廈一籃子物業
上述兩宗舖位原業主均為本地發展商華懋集團或相關公司。翻查資料指，華懋集團早於2004年4月以1.66億元買入該大廈一籃子物業。
另外，上述大廈地下舖位在近年亦曾錄成交，包括10號舖於2024年4月以800萬元沽出，以及1號舖於2023年2月以1,050萬元沽出。
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