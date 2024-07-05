「阿旺」老婆仔投資有道　2300萬沽西貢別墅、大賺逾六球走｜多圖

樓市撤辣後，豪宅市場交投活躍。西貢清水灣道豪宅金苑一伙獨立屋新近以2,300萬元沽出，呎價13,626元。據悉，單位原由知名藝人宣萱持有，是次沽貨估計帳面獲利630萬元離場，賺幅近4成。



市場消息指，上述西貢清水灣道金苑G號屋，實用面積1,688平方呎，三房間隔，並連約646平方呎花園及784平方呎天台。單位原先開價2,800萬元放盤，最新減價至2,300萬元成交，累減500萬元或18%，折合呎價13,626元。

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清水灣道金苑G號屋。

持貨13年勁賺630萬

金苑共設13伙單位，當中8伙為分層單位，5伙為獨立別墅。資料顯示，屋苑成交量不多，過去3年僅有2宗二手成交，呎價介乎13,582至13,641元，與是次單位成交相約。

宣萱（Jessica Hester Hsuan）於2011年以約1,670萬元購入單位，持貨13年易手帳面獲利630萬元，單位升值約38%。

宣萱為知名藝人，投身演藝圈超過30年，早年代表作包括《戇夫成龍》，當時與郭晉安分別擔任主角凌彩鳳及丁常旺「阿旺」，宣萱所演的角色成為「阿旺」老婆仔，二人演出令觀眾印象深刻。