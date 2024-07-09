經絡：撤辣後一手按揭創20年新高　新香港人一手按揭佔比高達36%

樓市撤辣後，本港樓市曾現量價齊升局面，惟及後無以為繼。美聯儲維持利率不變，息口高企令銀行對按揭業務趨向審慎。經絡按揭轉介指出，撤辣後一手按揭創近20年新高，全年樓花按揭大增逾兩倍，該行料美聯儲最快在今年下半年9月份減息，屆時港年內按息維持4厘以上水平，樓價波幅3至5%。



撤辣增加按揭需求 一手按揭創近20年新高

政府放寬按揭成數樓價上限後，按揭宗數顯著上升。據金管局住宅按揭統計資料，今年五月份新批出按揭貸款金額及宗數連升三個月，並創九個月新高；而新取用按揭貸款金額及宗數同樣連升三個月，創七個月新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，上半年新盤主導市場，錄得約8,600宗一手成交，按年增長近四成；同時帶動一手按揭上升，據金管局資料，一手按揭連續佔新批出按揭個案的30%以上水平，創逾20年的佔比新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

HIBOR高企 轉按宗數急跌

美聯儲局連續七次維持息口不變，香港銀行最優惠利率P亦保持。港美息口高企下，上半年HIBOR徘徊4厘以上水平，本港按息水平維持4.125厘，創逾16年新高。HIBOR高企及樓市下行，使銀行削減優惠回贈，轉按誘因及需求急跌。

曹德明指，今年首五個月新批轉按金額及宗數，比去年同期下跌約四成半，宗數更創下自2003年有記錄以來的首五個月新低。

料美聯儲下半年減息兩次 港年內按息維持4厘以上水平

最新五月份美國消費者物價指數（CPI）「出爐」，數字連跌兩個月至3.3%。曹德明通脹壓力下美息高位橫行約11個月，CPI指數下跌消息對減息有利。料美聯儲下半年合共減息兩次，將第三季進行第一次減息，最快9月份減，料減息幅度以維穩為主，約0.25厘。

而本港銀行調整最優惠利率（P）的可能性較小，若調整，則為1%，下調空間有限，料本港年內按息將維持4厘或以上水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，全年轉按金額回落約七成至300億元。

按揭市場受壓 唯全年樓花按揭大增逾兩倍

曹德明指，今年已推售的樓花新盤中，約六成買家選用即供付款方法，相比去年佔比約一成半大幅急增，預計全年樓花按揭宗數有望挑戰約5,000宗，對比去年的1,581宗，大增逾2倍，並挑戰近三年新高。

現樓按揭方面，新盤續以低價開售，下半年二手市場將持續受壓的情況下，將影響下半年現樓按揭數字，料全年現樓按揭約5.5萬宗，按年下跌逾兩成半。

全年轉按金額回落約七成至300億元

新取用按揭及轉按市場方面，曹德明表示，由於下半年按揭市場仍然受壓，且轉按誘因大減，銀行審批按揭及股價將保持謹慎持平。料新取用按揭將出現負增長，全年宗數及金額料只有約4.5萬宗及2,000億元，按年回落約一成及一成半；全年轉按金額及宗數將大幅回落約七成至300億元及6,500宗水平。

新香港人一手按揭佔比高達36%

近年政府積極吸納內地及海外人才來港，「高才通計劃」於今年3月底前已收到約7.7萬宗申請，其中超過6.1萬宗獲批。自撤辣後，此批新香港人來置業成本大幅降低，令他們積極入市，同時帶動其按揭佔比顯著上升。曹德明指，經絡新造按揭客戶當中，新香港人佔比由2023年第1季的18.6%，增至今年第二季29.2%。而申請一手物業的按揭經絡客戶中，新香港人佔比由2023年第1季的19.3%，增至今年第2季36%，數據顯示新香港人較為鍾情一手物業。曹德明料，未來置業需求將有所上升，預期新香港人的按揭申請佔比將維持高水平。

下半年樓市低位橫行 升跌3至5%

展望下半年樓市，曹德明表示，外來專才持續來港，同時帶動租務市場。內地專才多以租樓為主，令投資客窺見市場，顯著帶動大學附近的新盤買賣，但未必令樓市反彈，要視乎預期租金升幅。曹德明補充，現時發展商新盤貨尾量多，有持貨能力的發展商不以低價去貨，再加上政府較慢推地以調控市場貨尾壓力，料下半年樓市將持續橫行，樓價有3至5%波幅。