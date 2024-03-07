撤辣後内地客申請按揭宗數急增3.4倍　經絡：成未來樓市重要動力

經絡按揭轉介研究部指，自《財政預算案》宣佈全面撤辣及放寬按揭成數後，透過經絡按揭申請住宅按揭的宗數急增1.2倍，當中新香港人及國內客戶比新措施推出前大增3.4倍。料内地客將會成本港樓市未來增長的重要動力。



根據經絡按揭轉介研究部的數據反映，撤辣措施推出後首周（2024年2月28日至3月5日），透過經絡按揭申請住宅按揭的宗數，比推出前急增1.2倍。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，撤辣及放寬按揭後首周反應正面，市場積壓多年的購買力漸釋放，新盤市場交投尤其熾熱，按揭市場亦有顯著回升。透過經絡按揭申請按揭的個案當中，一手物業的佔比由新措施推出前的19%大增1倍至38%，當中主要受多個新盤及新盤貨尾所帶動。

財政預算案公佈樓市額外印花稅全面撤辣，首個全新盤恒地長沙灣項目Belgravia Place，3月3日首輪銷售138伙，吸引過百名準買家排隊等候入場揀樓，人龍迫爆售樓廠門口走廊位置。（梁鵬威攝）

撤辣後内地客按揭個案大增3.4倍

另外，撤銷辣稅亦帶動新香港人及國內客入市步伐，透過經絡按揭轉介的按揭申請個案中，新香港人及國內客戶比新措施推出前大增3.4倍。曹德明表示，政府「高端人才通行證計劃」反應理想，更多高端人才將申請來港工作及定居，料這一批專才、國內客及投資客將會成為本港樓市未來增長的重要動力。

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預期息口下半年回落

曹德明續指，美聯儲主席鮑威爾於日前曾表示今年稍後或開始進行減息，本港息口有望於下半年回落，多個利好因素下，料樓市將穩步復甦，預計今年按揭宗數將逐步回穩。