元朗半新盤今年百分百蝕讓！　尚悦‧嶺一房300萬沽、貶值29%

新界西半新盤又再錄得勁蝕三成個案。入伙約4年的元朗尚悦‧嶺，新近有一伙一房戶以300萬元沽出，呎價僅約1.06萬元。原業主早於樓花期入市，持貨約5年半，帳面勁蝕近三成。



中原地產元朗站分行經理林頌宜表示，面對新盤低開，二手放盤業主亦加大減價力度，近期二手平盤承接力相當不俗。最新成交個案為元朗尚悦‧嶺1座低層M室，實用面積282平方呎，一房間隔，開價310萬元，減價10萬元，以300萬元成交，呎價10,638元。

2019年2月買入價421萬

林頌宜指，買家為上車客，見單位銀碼細，又設有一房，加上屋苑樓齡新，所以考慮不久便拍板買入自用。原業主則於2019年2月以421萬元一手購入單位，因最近新增了家庭成員，居住空間不夠，所以減價換樓，持貨約5年，帳面蝕121萬元，蝕幅約29%。

尚悅．嶺。（資料圖片）

尚悦‧嶺今年13宗二手全蝕讓 最慘勁輸38%

翻查該屋苑今年成交紀錄，今年暫時錄得13宗二手買賣個案，全部均需要蝕讓，蝕幅介乎19%至38%。蝕幅最多個案為1座中低層G室，實用面積254平方呎，於4月份以300萬元沽出，呎價11,811元。該單位在2021年12月買入價高達487萬元。