青衣居屋青雅苑兩房遺產貨362萬沽　持貨35年升逾12.7倍｜多圖

二手市場交投轉旺，青衣居屋青雅苑有海景兩房遺產物業以未補地價362萬元沽出，單位35年升值逾12.7倍。至於，新買家為綠表客。



美聯物業分行營業經理（銷售）陳偉健表示，是次成交為青衣青雅苑A座高層02室，實用面積443平方呎，屬兩房間隔，望開揚海景。

單位於今年5月放盤以未補地價約390萬元叫價放盤，新近以362萬元沽出，呎價8,171元。

↓↓青衣青雅苑A座高層02室↓↓

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單位35年升值逾12.7倍

因於單位屬遺產物業，故今次由遺產執行人代辦成交。據知，新買家為區內綠表客。換言之，單位放盤兩個月，終減價28萬元或逾7%易手單位。

據知，單位於1989年10月以未補地價26.4萬元沽出，單位至今35年，轉手升值約335.6萬元或逾12.7倍。