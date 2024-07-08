黃金海灣·意嵐「兩球」有找　美聯料「西餅客」追捧、有加價空間

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐，今日（8日）公佈首張價單，提供139伙，首批折實平均呎價為9,988元。當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，屬開放式間隔，折實價184.2萬元，呎價8,942元。



是次黃金海灣·意嵐首批折實平均呎價9,988元，為2016年7月份南豐屯門屋苑豐連的新低，當時豐連首批134伙，折實平均呎價8,826元，當時該盤入場單位為開放式戶，折實售價197萬元。至於入場費方面，對上一個低位為2014年底推出的大埔嵐山二期，該屋苑實用面積165平方呎的開放式戶，折實售價低129.4萬元。



美聯布少明：料「西餅客」追捧

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目是次開價入場門檻低於兩球，相信可獲年輕上車客及「西餅客」追捧，預期首批單位可錄理想銷情，往後項目存在加價加推空間。

布少明表示，屯門黃金海灣‧意嵐地理位置優越，是次開價反映發展商「求量」決心，相信入場門檻低等優勢加持下，項目將受到90，00後年輕上車客及大手投資收租客追捧，預期入伙後呎租將達40元水平，租金回報約4.5厘。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

意嵐由兩座住宅大樓組成、提供692伙

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙。戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。

另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。預計項目關鍵日期為2025年11月25日。