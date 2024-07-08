黃金海灣·意嵐首批均價低於1萬　原由佳兆業奪地、每呎地價6000元

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐今日（8日）公佈首張價單，提供139伙，首批折實平均呎價為9,988元，入場費更低至184.2萬元。該幅地皮原為住宅官地，原本由內房佳兆業（1638）於2020年以35億元奪得。其後在2021年11月，整幅地皮以37.7億元轉售予「玩具大王」蔡志明。



翻查資料顯示，黃金海灣·意嵐所在的屯門青山公路住宅地，原由內房佳兆業（1638）於2020年以35億元撃敗15家財團奪得，每呎樓面地價約6,005元，屬該集團首次在港奪得官地。不過，由於佳兆業於2021年出現財困，便以37.7億元向「玩具大王」、旭日國際主席蔡志明出售相關地皮。

上述住宅項目將分為兩期發展合共1,323伙，其中第1期提供692伙、第2期提供631伙，預計落成日期同為2025年11月21日。

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐今日（8日）公佈首張價單，提供139伙，首批折實平均呎價為9,988元。當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，屬開放式間隔，折實價184.2萬元，呎價8,942元。

是次黃金海灣·意嵐首批折實平均呎價9,988元，為2016年7月份南豐屯門屋苑豐連的新低，當時豐連首批134伙，折實平均呎價8,826元，當時該盤入場單位為開放式戶，折實售價197萬元。