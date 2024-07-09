山頂和福道豪宅1.65億放售、劈價2500萬　平11年前買入價逾3000萬

樓市氣氛轉淡，部分業主主動減價求沽。一幢位於山頂和福道的洋房最新以公開邀約形式減價放售，意向價1.65億元，呎價60,975元。最新叫價較4個月前的1.88億元低出2,300萬元，相差約12.2%。



上述物業為山頂和福道1至9號的洋房，全幢包括地下、一樓和二樓及車庫，總實用面積約2,706平方呎。單位格局方正，內部設有4個套房，花園内設有鯉魚池。據悉，業主因子女大多已搬離，認為無需住太大的單位，遂決定將物業以現狀交吉形式出售，意向價1.65億元，折合呎價60,975元。

↓山頂和福道1至9號洋房↓

較11年前買入價低3500萬放售

萊坊商業物業銷售部副董事林卓怡表示，香港的超級豪宅（樓價高於1,000萬美元）銷售量按季大增，主要是因為超級豪宅樓價與之前2021年第三季樓價高峰比較已下跌5至10%，以及政府撤走所有辣稅。因此市場上有更多海外買家和投資者希望以低價買入標誌性的超級豪宅，帶動整體需求。

資料顯示，業主為本地商人，於2013年以2億元購入上址，持貨11年。若單位成功以意向價售出，估計業主需蝕讓3,500萬元離場。