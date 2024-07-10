將軍澳半山居屋　康盛花園三房320萬沽　孝順仔扑鎚供父母自住

二手市場轉旺，將軍澳居屋康盛花園有三房新近以未補地價320萬元沽出，原業主持貨24年帳面大賺逾兩球。據知，新買家為孝順仔，因見上述屋苑寧靜且有情意結，於睇樓一次後即議價入市供父母自住。



利嘉閣地產高級經理鄭啟聰表示，是次成交為將軍澳居屋康盛花園2座高層H室，單位實用面積約589方呎，屬三房間隔，外望開揚山景。單位新近以未補地價320萬元沽出，呎價約5,433元。

持貨至今24年 帳面獲利逾226萬

至於，新買家與家人曾居於康盛花園，多年前將單位沽出。因鍾情單位外望翠綠山景，屋苑亦自成一角屬少有寧靜社區，故計劃重新入市供父母自住，因此在睇樓一次後便即時議價入市。

據悉，原業主在2000年以未補地價約93.62萬元買入單位，持貨至今24年，是次轉手帳面獲利逾226萬元，單位期內升值約2.4倍。鄭啟聰補充，該屋苑現時有約13個單位放盤，最低入場費約未補地價300萬元起。