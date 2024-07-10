北角城市金庫再現10萬劏舖　銀主月內劈價64%推拍｜多圖

銀主盤存量日漸增加，銀主去貨心切，取態回軟，市場上不乏銀主盤減價沽貨個案。盈置地產將於7月25日舉行拍賣會，推出21項物業拍賣。當中包括北角城市金庫迷你舖，以及北角海港閣低層單位等。



拍賣會當中較為矚目的物業之一為北角城市中心商場地庫城市金庫B樓34號舖，建築面積達54平方呎，起拍價為10萬元，銀主早前6月以28萬元叫價，即是次起拍價低18萬元，或64%，如物業最終以起拍價成交，呎價近1,852元。

↓↓城市金庫B樓34號舖↓↓

+ 2

銀主大減100萬求沽住宅銀主盤

另外，拍賣會同場其他矚目物業包括北角繼園臺17號海港閣3樓B室，實用面積488平方呎，屬三房間隔，目前以460萬元開拍，比6月時售價，銀主減價90萬元沽貨，比同類單位4月時成交價低45%，實用呎價約9,426元。

而位於銅鑼灣告士打道旺區的海宮大廈五樓(4/F) I室，更大減100萬元求沽，單位實用面積637平方呎，同為三房戶，目前以690萬元開拍。

↓↓繼園臺17號海港閣3樓B室↓↓

+ 5

↓↓海宮大廈五樓(4/F) I室↓↓