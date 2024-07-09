嘉湖山莊三房再現「3字頭」 覓盤多時用家即睇即買 呎價7042元
撰文：蔡偉南
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十大藍籌屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，屋苑三房單位再現「3字頭」，一伙三房戶以「意頭價」388萬元沽出，成交呎價僅7,042元。
中原地產天水圍資深區域營業董事王樹明表示， 發展商不斷低價開盤，對二手市場持續帶來壓力，不少業主擴大減幅吸客。最新成交為嘉湖山莊樂湖居13座低層C室，實用面積551平方呎，三房間隔，6月底開價468萬元，累減80萬元或17%，最終以388萬元沽出，跌穿400萬元，呎價7,042元，險守七千元關口，
2013年買入價292萬
王樹明指，新買家為同區用家，撤辣後出動覓盤多時，近日終遇到價錢合意的放盤，對單位質素亦滿意，遂立即承接。
原業主見新盤持續劈價、寧止賺離場
原業主則於2013年1月以292萬元入市收租，見新盤持續劈價，樓價持續受壓，趁物業有「實客」出價，而且仍有一定獲利先行沽貨離場，持貨11年，帳面獲利96萬元，單位升值33%。
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