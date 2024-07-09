元朗采葉庭488萬沽、屬屋苑最低叫價 放盤僅一日零議價沽出
撰文：李明珠
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近日元朗區二手交投加快，本月暫錄近30宗二手成交，已達上月全月的4成。當中元朗采葉庭一伙兩房單位放盤僅一日，即以488萬元零議價沽出，呎價10,609元。
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為采葉庭12座高層A室，實用面積460平方呎，兩房間隔。據悉，單位叫價488萬元放售，是全屋苑當時唯一叫價低於500萬元的放盤，一日後火速獲新買家零議價承接，折合呎價10,609元。
成交價較近期同類戶低1%至12%。
資料顯示，屋苑同類型單位近期錄得約3宗成交，成交價由495萬至555萬元不等，即是次成交價較近期同類低1%至12%。
原業主於2009年7月以178萬元購入單位，持貨15年，是次交易帳面獲利310萬元，單位升值1.7倍。
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