劈價奏效　長沙灣恒珀即沽13伙、套現7292萬　最貴一伙賣平16.7%

恒和珠寶集團（0513）旗下恒和地產、位於長沙灣全新單幢盤「恒珀」，自6月18日公佈首張價單，同時落實於6月22日盡推30伙後，一直未見有成交。項目早前更新第1號價單，折扣優惠由原先的16%增至30%，折實均價減至約15,629元，減幅約16.7%。



即日沽出13伙、吸金7292.2萬元

項目昨日即日沽出13伙吸金7,292.2萬元，涉及單位由7至17樓的A及B室，成交價由435.3萬元至706萬元。當中最貴一伙為17樓A室，屬兩房間隔，實用面積462平方呎，成交價為706萬元， 呎價為約15,281元。

以上述單位為例，於新增優惠前單位折扣約有16%，即折實售847.14萬元，換言之單位折實前後兩者相差141萬元或16.7%。

長沙灣恒珀劈價奏效，隨即沽出13伙。恒和潘碩衡（左一）、恒和陳慧琪（左二）

最細一伙連平台戶 262呎起

項目為一座26層高住宅大廈，提供42伙，戶型涵蓋一至兩房間隔，實用面積262至462平方呎，值得留意的是，頂層單位則不設天台。當中最細一伙5樓B室連平台戶，實用面積262平方呎，屬一房間隔，連209平方呎平台。至於，最大一伙6樓至21樓A室，實用面積462平方呎，屬兩房間隔。