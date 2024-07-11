上半年租金升3.16%　中原：學生專才需求殷切　料今季租金升3%

樓價雖有回落，住宅租金卻持續上升。於中原地產公佈的6月城市租金報告中，中原城市租金指數（CRI）連升4個月，最新報120.28點，按月急升2.17%，升幅達2016年10月以來最大。CRI 4個月累升3.78%，創54個月新高，重上2019年12月水平。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，受惠學生及專才租盤需求殷切，料第三季租金將持續平穩上升約3%，CRI或上124點水平。



上半年整體租金上升3.16%

截止今年上半年，CRI升3.16%，CRI_Mass升3.43%，CRI（中小型單位）升3.37%，CRI（大型單位）升1.44%。港島升2.16%，九龍升3.74%，新界東升3.18%，新界西升4.56%。剔除豪宅屋苑後，於117個大型成份屋苑中，上半年有10個屋苑的租金調整升達超一成。

（圖片來源：中原地產官網）

三大租金指數升幅擴大 四區大型屋苑租金均升逾2%

中原城市大型屋苑租金指數（CRI_Mass）新報126.17點，按月升2.29%，連升4個月共4.42%；CRI（中小型單位）新報122.73點，按月升2.25%，連升4個月共4.03%。CRI（大型單位）報104.20點，按月升1.46%。三大租金指數升幅同樣擴大，反映租務市場持續活躍，已順利進入暑期季節性旺市。

以區域劃分，四區大型屋苑租金（CRI_Mass）均升逾2%。新界西149.52點，按月升2.65%，3個月累升5.98%。港島報114.91點，按月升2.24%，3月累升4.68%。九龍報113.55點，按月升2.22%，2個月累升2.54%，新界東報143.84點，按月升2.03%，2個月累升2.55%。

四區大型屋苑租金（CRI_Mass）均升逾2%。

上半年10個屋苑租金升逾一成

剔除豪宅屋苑後，於117個大型成份屋苑中，上半年有10個屋苑的實呎調整租金上升達一成以上。租金升幅較多的為二線屋苑，宇晴軒升19.57%，譽‧港灣升15.21%，屯門市廣場升14.17%，大興花園升13.81%，聽濤雅苑升12.50%，映灣園升12.32%，疊茵庭升11.35%，深灣軒升10.53%，得寶花園升10.41%，嘉輝花園升10.35%。