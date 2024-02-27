差估署：1月私樓租金指數報185.5點　按月回落0.27%

據差估署最新資料，2024年1月份私樓租金指數報185.5點，按月回落約0.27%。



各類戶型的租金指數全線報跌，A類單位（面積431平方呎或以下）報205.6點，按月跌0.39%。至於B類單位（431至752平方呎）報184.4點，按月跌0.11%；C類單位（753至1,076平方呎）報156.5點，按月跌0.51%。

大單位方面，D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報149.2點，按月跌0.4%；E類（1,722平方呎或以上） 單位報140.5點，按月跌約0.07%。

料「高才通」對住宅租務需求繼續有剛性支持

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示。政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5-8%左右，整體租金回報率提升至近3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。