差估署：5月私樓租金指數報189點　連升3個月、創4年半新高

據差估署最新資料，2024年5月份私樓租金指數報189點，較4月的187.1點，按月上升約1.02%，連升三個月。翻查資料，上月私樓租金指數創過去四年半新高紀錄，上一個高位為2019年12月，當時為私樓租金指數189.7點。



各類戶型的租金指數全線報升，當中A類單位（面積431平方呎或以下）4月報208.9點，按月升0.53%。至於B類單位（431至752平方呎）報188.5點，按月升1.51%。C類單位（753至1,076平方呎）報160.9點，按月升1.07%。

大單位方面，D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報150.2點，按月升0.2%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報139.8點，按月升約0.42%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金報192.9點，按月升1.04%。；大型單位（D、E類）報146.8點，按月升0.34%。

萊坊王兆麒：預計今年租金繼續上升5至8%

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持。

預計今年租金繼續上升5至8%，整體租金回報率提升至近3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。