差估署：3月私樓租金指數報186.1點　按月升0.54%　較上季無變化

據差估署最新資料，2024年3月份私樓租金指數報186.1點，較2月的185.1點，按月上升約0.54%。至於對比2023年12月租金指數186點，按季幾乎沒有變化。



各類戶型的租金指數全線報升，當中A類單位（面積431平方呎或以下）升幅最高，3月報206.7點，按月升0.58%，惟按季比較則較上季的206.9點輕微下跌。

至於B類單位（431至752平方呎）報184.6點，按月升0.54%，按季升0.27%。C類單位（753至1,076平方呎）報157.5點，按月升0.32%，按季升0.13%。

大單位方面，D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報149.2點，按月升0.2%，按季則跌0.26%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報139.4點，按月升約0.22%，按季跌0.29%。

「高才通」對住宅租務需求有剛性支持

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5至8%左右，整體租金回報率提升至近3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。