鐵路盤幾乎全線冧價！均價1.4萬重返2017年　港島呢個盤跌得最甘

近年有大量鐵路新盤出籠，並分布於港九新界各區，令到二手鐵路盤表現失色，價量齊跌。據中原地產數據顯示，今年上半年二手鐵路沿線屋苑所錄得的成交量，是7年以來同期最少。而整體平均呎價亦進一步跌穿1.4萬元，較去年同期呎價跌一成，創8年新低，重返2017年水平。



中原地產亞太區副主席兼住宅部陳永傑表示，據中原地產統計的56個二手鐵路沿線屋苑，今年首6個月合共錄得2,775宗買賣登記，較去年同期3,122宗減少11%，為2017年同期錄得2,760宗後的7年最少。

不過，在撤辣效應下，今年上半年鐵路盤成交量比去年下半年升66%。成交金額方面，今年上半年錄227.6億元，較去年同期282億元下跌19%，創7年新低。他續稱，撤辣後多個一手鐵路盤低價推出，入場費低至300多萬元，搶去大量購買力，導致二手屋苑交投受壓。單計上半年，一手鐵路上蓋項目累售逾2,700伙，佔整體新盤成交量逾3成，吸金逾320億元。

另外，今年上半年該56個鐵路沿線成份屋苑的平均呎價低見13,902元，較去年同期呎價15,582元跌一成，創8年新低，重返2017年水平。

二手鐵路盤幾乎全面跌價、天后站栢景臺跌得最甘

發展商持續以低價推售新盤，甚至「買樓送樓」，撤辣後二手樓價出現短暫反彈便調頭回落。今年上半年，56個二手鐵路盤中，有55個跌價，跌幅達一成更佔59%。當中以天后站上蓋栢景臺成「跌價王」，上半年平均呎價19,777元，較去年同期24,549元跌19%，惟屋苑價跌量升，上半年成交增至8宗，按年升3倍，是升幅最大鐵路屋苑。

其次是東九龍啟德1號，平均呎價由22,058元跌至17,855元，跌幅亦達19%；西灣河鯉景灣及九龍站漾日居，跌幅分別17及16%。

樓價唯一錄得升幅的鐵路盤，是位於尖沙嘴柯士甸站的THE AUSTIN，呎價按年升4.3%至26,017元。

太古城變上車屋苑、1000萬樓下成交創8年新高

成交量方面，今年上半年註冊量最高的二手鐵路屋苑，主要為傳統藍籌屋苑，天水圍嘉湖山莊錄得263宗最多，按年升近2成，惟同期樓價跌逾15%，平均呎價由9,905元跌至8,392元。荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城，則錄214及180宗。

一直被視為中產聚居地的太古城，樓價越跌越平，由中產屋苑變成上車屋苑。該屋苑上半年700萬元以下買賣登記有21宗，較去年同期8宗急升1.6倍；而1,000萬元內成交佔比，亦由38%升至60.6%，創8年新高。翻查屋苑過去1000萬元以下成交註冊紀錄，2020年最少，只佔13.1%。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城7月暫錄5宗成交，其中天山閣中低層F室，面積536方呎兩房間隔，向南望內園景，因仍有租客，故不能安排看樓，以698萬元售出，呎價13,022元。

嘉湖山莊三房跌穿400萬元、九龍站凱旋門失守1000萬元

嘉湖山莊近期三房更已跌穿400萬元，位於樂湖居13座低層C室，實用面積551方呎，以388萬元售出，呎價7,042元。原業主2013年1月以292萬元購入收租，見新盤持續劈價，樓價受壓，趁機止賺離場沽貨，賬面仍賺96萬元。

另外，向來樓價硬淨的九龍站上蓋豪宅凱旋門，樓價連環失守1,000萬元。資料顯示，朝日閣中層E室面積405方呎1房戶，上月登記以980萬元售出，呎價24,198元，成交價料創2016年以來區內新低。原業主2019年底以1,250萬元購入，蝕逾兩成離場。