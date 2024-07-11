維港灣銀主盤859萬沽　低估價最多239萬　單位25年累升1.27倍

二手市場疫弱，樓價前景未見好轉。 維港灣有低層3房戶淪落銀主盤，日前以859萬元沽售，低估價最多239萬元。



中原地產分行經理徐國樺表示，是次交投單位為維港灣2座低層D室，屬三房間隔，實用面積647平方呎，屬銀主盤。單位原先叫價約1,200萬元，新近劈價28.94%或341萬至859萬元沽出，呎價1,3277元，創同類單位近十年新低價。

單位25年仍升值1.27倍

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,098萬元，而恒生估價則為1,055萬元。即最新成交價較估價低239萬元及196萬元。

據悉，上址業主於1999年以378萬元購入單位，此次沽售，單位25年帳面升值481萬元或1.27倍。