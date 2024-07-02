屯門活化工廈滙賢一號淪銀主盤　遭接管放售、意向價近15億

高息環境下，不少投資者因不能償還貸款利息及本金，所持有物業遭銀主接管。屯門新合里滙賢一號一籃子物業，新近獲接管人委託世邦魏理仕為獨家代理，透過密封投標流程提交報價提案出售物業，項目目前意向價15億元，截標日期為2024年7月17日(星期三) 中午12時正。



出售物業為新合里1號全幢，物業樓高10層，總建築面積達79,504平方呎，包括地下、1至3樓商舖部份、及6至10樓五層寫字樓及經由車用升降機直達之5樓全層停車場，大廈地下亦配備上落貨台。項目單位面積由約3,616至12,239平方呎不等。

另一出售物業為屯門新合里3號約190多個寫字樓單位。物業樓高30層，地下至1樓為停車場，大樓設有320個寫字樓單位，面積由約478至3,098平方呎。新合里1號及新合里3號於2020年落成，屬區內高規格寫字樓及商業項目。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部董事黃耀邦表示，即使地緣政治局勢不明朗和高息環境影響了資金意欲，但政府積極吸納創科企業及國際投資者來港營運或擴展業務，不少具備財政實力的機構投資者及家族辦公室在市場中進行佈局，以分散投資及提高資產流動性。

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佳源國際曾以逾11億放售新合里1號及3號頂層

早於2022年佳源國際曾以意向價約7.8億元放售，當時現況交吉及連名命權一併出售新合里1號。

至於，新合里3號滙賢一號當時只放售最頂4層、即27至30樓全層商業樓層，每層約9,500平方呎，已間成15個單位，面積由490至797平方呎，每呎意向價約9,300元，即全層意向價約8,835萬元，估計4層合共涉額約3.5億元。