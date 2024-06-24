連鎖教育中心陷財困　敦皓淪銀主盤990萬推拍、開價狂劈四成求售

再有中小企陷入財困，名下物業淪為銀主盤後遭推出拍賣。西半山敦皓一伙開放式單位，新近開價990萬元推出拍賣，呎價20,496元，開價較8年前買入價低出超過4成。據悉，原業主為在港經營連鎖普通話教育中心的101教育集團負責人，該集團已於去年9月遭入稟清盤呈請。



上述物業為西半山干德道31號敦皓6樓S1室，實用面積483平方呎，開放式間隔，另連30平方呎露台。單位曾於2022年兩度推出拍賣，當時分別叫價1,600萬元及1,200萬元。最新再次翻叮開價990萬元拍賣，2年間累劈610萬元約38%，折合呎價約20,496元。

↓↓敦皓銀主盤放盤直撃↓↓

西半山干德道31號敦皓6樓S1室，實用面積483平方呎，開放式間隔。

單位7度遭抵押淪銀主盤、開價低銀行估價2成

資料顯示，單位於2019年起曾7度遭抵押借貸，當中於2020年11月單位曾向財仔借款150萬元。最終單位因業主宣佈破產，於去年1月正式淪為銀主盤。環亞拍賣表示，單位銀行估價約1,230萬元，即最新開價較估價低出19.5%。

由連鎖教育中心持有、開價低買入價逾4成

原業主於2016年以1,669.1萬元一手購入單位，是次開價較當年買入價低出近680萬元，相差幅度達40.6%。資料顯示，業主名為莊芳揚（Chong Fong Yeung)，與101教育集團的前負責人名字相同，料為同一人。101教育集團旗下連鎖普通話教育中心「國粹」在港設有多間分店。

分校曾被淋紅油、貼滿追債單張 去年被入稟清盤

101教育集團旗下連鎖普通話教育中心「國粹」近年不時出現負面消息，該集團旗下九龍塘窩打老道分校「又一堂」曾被車撞大閘，9間分校「國粹」亦被淋紅油及貼滿追債單張。其後，集團承認未能按時支薪及供強積金，並解釋是多間分校受疫情影響停課，收入幾乎完全停頓而欠缺流動資金。最終集團於去年9月遭債權人向高等法院提出清盤呈請。