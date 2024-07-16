鄧成波尖沙咀全幢銀主盤3.3億沽　8年前買仍蝕近6億　市值縮六成

舖王鄧成波家族旗下尖沙咀加拿芬道37及39號兩幢5層高舊樓，早前被接管人接收並委託高力推出公開招標，最新成功以3.3億元沽出，樓面呎價約11,478元。物業原於2016年約9億元買入，現成交價較買入價大幅蝕讓5.7億元，樓價蒸發超過六成。



市場消息指，上述物業為尖沙咀加拿芬道37及39號，為兩幢相連5層高之商住物業，總地盤面積約2,875平方呎。鄧成波家族曾於去年叫價5億元放售物業，惟一直未獲承接，其後物業被接管人接收並再次推出公開招標，最終於近日成功以3.3億元沽出，折合呎價約11,478元。

月租78.3萬、新買家享2.8厘回報

現時該物業地舖有多位租客，包括藥房、飲品店及手機配件店等，合共月租收入約78.3萬元，按成交價計算，料新買家可獲2.8厘回報。市場估計物業具重建價值，可重建為1座約3.45萬平方呎的銀座式商廈。

尖沙咀加拿芬道37及39號兩幢5層高舊樓。（代理提供）

鄧成波家族2016年9億收購、現大幅貶值逾6成

資料顯示，鄧成波家族於2016年以合共9億元收購上述兩幢物業，按最新成交價計，較當年買入價蝕讓約5.7億元，期内大幅貶值約63%。