鄧成波家族1380萬沽銅鑼灣「樓上舖」 9年帳蝕51% 科達地產接貨
撰文：柳英傑
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舖王鄧成波家族繼續沽貨奪現，新近以1,380萬元沽出銅鑼灣白沙道「樓上舖」，其家族持貨9年帳面蝕讓1,420萬元，或51%。新買家為科達地產主席湯君明。
成交舖位為銅鑼灣白沙道5號1樓，面積近1,200平方呎，新近以1,380萬元沽出，呎價1.15萬元。上述舖位目前由美容院租用，月租達4.8萬元，以是次成交價作計算，料新買家可享租金回報4.2厘。
據了解，舖位由鄧成波家族早年2014年以2,800萬元買入，即其家族持貨9年帳面蝕讓1,420萬元，或51%。
科達地產湯君明罕有出手
新買家為科達地產主席湯君明。翻查資料指，湯君明於區內持有不少「樓上舖」物業，惟科達地產近年出手未算活躍，對上一次出手買入物業便要追溯到2021年向鄧成波家族以1.15億元買入灣仔道177至179號地下7至11號、15號鋪及1樓全層。
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