鄧成波家族廟街物業放盤不足1個月沽　6250萬易手、七年蝕近34%

舖王鄧成波家族近年受資金問題困擾，手上持有物業亦一直以低價拋售。其家族今月初以1.06億元放售廟街全幢物業，上述物業新近以6,250萬元沽出，呎價7,359元，成交價較早前叫價低近4,350萬元。物業於過去7年貶值3,250萬元，或34%。



市場消息指，成交物業為佐敦廟街156至158號全幢物業，建築面積約1,440平方呎。物業連租約放售，現時租予珠寶店及自助洗衣店，連同樓上住宅部分月租約20.5萬元，以叫價計約可享約2.3厘回報。

上述物業原業主為鄧成波家族，舖王鄧成波於2017年以9,500萬元購入全幢物業，惟於今月初以1.06億元放售，新近以6,250萬元沽出，呎價7,359元，物業7年貶值3,250萬元，或34%。

佐敦廟街156至158號全幢物業。

財務公司入稟要求交出被扺押物業

鄧成波之子鄧耀昇被指以兩個物業扺押，向財務公司借款，但拖欠款項。該財務公司早前分兩案入稟高等法院，要求鄧和相關公司還款，以及交出扺押的物業。

財務公司指出鄧耀昇去年5月以佐敦德興街寶來大廈某層扺押，向財務公司借款。財務公司要求鄧耀昇清還拖欠的涉款，並把扺押的物業交吉。

鄧成波家族兩物業遭工銀接管

早前亦有報道指出，鄧成波家族持有的兩項物業，包括屯門建豐街4號悅品度假酒店，以及荃灣「死場」海濱廣場,，於5月17日雙雙遭工銀亞洲委託羅兵咸接管。

鄧成波之四公子、鄧耀邦發展的正品系公司於4月遭法庭頒令強制清盤。而在2021年1月「正品商事有限公司」及鄧氏家族另外一些持股公司包括「華域投資」等曾向工銀亞洲借貸，並以持有悅品度假酒店的「百歲堂有限公司」作為二按抵押品。

另外，「華域」持有的「死場」海濱廣場，該公司亦曾遭「正品商事有限公司」向工銀亞洲抵押作二按及三按。上述兩項物業怕雙雙遭工銀亞洲委託羅兵咸接管。