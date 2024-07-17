柏蔚森III周日首輪銷售108伙　入場一房419.6萬起　本周六截票

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III AZURE FOREST今日（17日）宣佈將於本周日（21日）首輪銷售108伙單位，折實均價為18,026元，入場費419.6萬元。項目將於周六（20日）下午6時截票，目前累收約5,200票，超額認購逾47倍。



首輪銷售108伙 入場費419.6萬

柏蔚森III將於周日首輪銷售108伙單位，包括44伙一房戶、56伙兩房戶及8伙三房戶。單位折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價16,438元至21,288元。首批單位總值約6.88億元，折實平均呎價為18,026元。

啟德跑道區新盤柏蔚森。

周六截票、目前超額認購逾47倍

項目亦將於本周六下午6時截收認購登記，開售日將以即場抽籤形式發售。截至今日下午2時，項目已累收近5,200票，按首輪銷售伙數計，超額認購逾47倍。

首輪銷售將分S、A及B組三組銷售，其中S組為大手客組別，買家需最少購買2伙任何單位，最多可購9伙；而A組買家最少買1伙兩房或三房單位，最多可購2伙；B組買家可購任何單位1伙。

發展商表示，至於同系「柏蔚森I」方面，項目暫售出185伙，佔可售單位逾93%，套現逾13億元屬近三年跑道住宅區首輪銷量最高之項目。