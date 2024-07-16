新盤戰報｜瓏珀山7周內累沽60伙　星凱 ‧ 堤岸1278萬沽三房

一手市場淡靜，市場錄零星大額成交。當中新地（0016）旗下沙田豪宅瓏珀山今日（16日）再以招標形式售出3伙單位，7周內累沽共60伙。今批三伙標售單位當中最貴一伙為King Tower 1 16樓A室，屬三房套連書房間隔，實用面積1,211平方呎，成交價2,176.32萬元，成交呎價17,971元。



新地7周內累沽60伙瓏珀山

其餘兩伙標售單位分別為King Tower 2 8樓A室，屬三房套連書房間隔，實用面積1,061平方呎，成交價1,738.45萬元，成交呎價16,385元。

另一伙為King Tower 2 10樓D室，屬三房套間隔，實用面積990平方呎，成交價1,618.898萬元，成交呎價16,353元。

新地（0016）旗下沙田豪宅瓏珀山。

星凱 ‧ 堤岸三房1278萬沽 維港滙3000萬沽三房

中洲置業旗下火炭大型新盤星凱 ‧ 堤岸亦沽一伙，涉及為5座41樓D室，實用面積676平方呎，屬三房間隔，成交價1,278.1萬元，呎價18,907元。項目開售至今累售1,166伙，佔全盤1,335伙逾87%。

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙亦沽一伙，涉及為維港滙III第1A座18樓A室，實用面積977平方呎，屬三房間隔，成交價為3,000萬元，呎價30,706元。項目至今累積沽出1,233伙，連車位吸金逾214億元。