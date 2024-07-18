日出康城LP6今年錄51宗二手蝕讓 一房380萬沽、6年貶值兩成
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。將軍澳日出康城LP6 有一房戶以380萬元沽，上手業主6年帳蝕逾86萬元離場。該屋苑今年至少錄51宗二手成交貶值個案。
一房6年貶值近兩成
中原地產分行分區營業經理何文俊表示，是次成交為日出康城LP6 5座低層M室，實用面積305平方呎，屬一房間隔，單位座向北方，望園景。單位新近以380萬元沽出，呎價12,459元。至於，新買家議價後感十分吸引，考慮片刻即決定入市作新居之用。
據了解，原業主於2018年10月以466.8萬元買入上址，持貨近6年，現轉手帳面蝕讓86.88萬元，單位期內貶值近19%。
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LP6二手今年至少錄51宗貶值
同連同上述成交計，參考LP6由1月至今，至少錄51宗帳面需貶值，貶值蝕幅由4%至32%。當中最「慘烈」一宗二手成交為2座低層A室，實用面積867平方呎，於2018年1,322.8萬元購入，今年3月以900萬元沽出，帳面貶值422.8萬元或近32%。
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