康城MALIBU兩房870萬沽　放盤一年劈三球　上手六年輸13%離場

二手市場持續疲弱，市場以蝕讓個案為主。將軍澳日出康城MALIBU有兩房連士多房單位新近以870萬元沽出。上手業主持貨6年，輸逾13.6%離場。



香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交單位出康城Malibu1A座高層D室，實用面積560平方呎，屬兩房連士多房間隔，座向西北，可望海景。單位最初於2023年6月以1,200萬元叫價放盤，終放盤一年後劈至880萬元獲洽購，單位新近870萬元沽出，呎價15,536。

日出康城 Malibu。

持貨6年 轉手帳蝕137萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為859萬元，而恒生估價則為914萬元，即最新成交價於估價範圍內成交。參考對上一宗成交為高層D室，實用面積相同，較是次成交高1層，於今年6月以883萬元沽出，呎價15,768元。

至於，原業主2018以1,007萬元購入，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓137萬元，單位期內貶值13.6%。劉浩勤補充， Malibu目前約有162個放盤，入場費550萬元。