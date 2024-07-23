啟德柏蔚森III加推31伙 入場費474.8萬起 周五次輪價單賣53伙
撰文：黃祐樺
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新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III AZURE FOREST 昨日（22日）加推3號價單，涉及31伙，折實入場474.8萬起。另落實於本周五次輪推售價單53伙。
加推31伙 入場費474.8萬起
今批加推價單涉及31伙，實用面積261至579平方呎，戶型涵蓋一房至三房，其中一房佔5伙、兩房佔22伙、三房佔4伙，折實售價為474.8萬至1,239.3萬元，折實呎價17,362至21,866元。當中入場單位為1座11樓D室，實用面積263平方呎，折實售價為474.8萬元。
周五次輪價單賣53伙
至於，發展商亦落實於本周五次輪價單賣53伙，戶型涵蓋一房至三房，其中一房佔5伙、兩房佔35伙、三房佔7伙，折實平均呎價18,977元，折實售價為474.8萬至1376.1萬元，折實呎價16,800至21,866元，折實總值約3.90億元。
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