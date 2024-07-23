尖沙咀漆咸道南珀薈酒店1.8億沽 平均每間客房作價286萬
撰文：蔡偉南
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逾億元大額酒店交投增加。近月推出招標的尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店全幢，最新以1.8億元沽出，平均每間客房作價286萬元。該酒店由「80後」、酒店集團創辦人劉嘉偉擁有，原定於8月1日截標，早前酒店意向價約2.4億元。
享維港煙花海景
珀薈酒店全幢樓高20層，總批則建築面積約24,551平方呎。物業於2015年改建為精品酒店，提供63個酒店房間，內設小型健身室及多用途會議室，設備完善。酒店19樓為網紅餐廳，頂層空中觀景天台更可遠眺維港煙花海景。酒店前臨市政局百週年紀念花園，及尖沙咀東部都市景。
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