大埔太湖花園兩房405萬撻訂重售　業主帳賺80萬、再贏20萬訂走

樓市氣氛轉淡，有單位遭買家撻訂後要再度減價沽貨。大埔太湖花園一伙兩房單位最新以405萬元沽出，呎價11,408元。單位曾於月初以408萬元售出，最新成交價較撻訂前賣平3萬元。



中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄表示，該單位為太湖花園9座低層C室，實用面積355平方呎，兩房間隔。單位最初叫價460萬元放盤，並於月初以408萬元沽出，惟新買家其後因按揭問題而撻訂棄購。

單位於近日重新放售後最終以405萬元沽出，折合呎價11,408元，累減55萬元，亦較撻訂前售價平3萬元。

↓↓太湖花園9座低層C室↓↓

業主額外賺20萬訂金

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為420萬元，即最新成交價較估價低出約3.6%。

原業主於2014年以325萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利80萬元，單位期內升值24.6%。另外，由於上一手買家撻訂，業主額外沒收5%訂金約20.4萬元。