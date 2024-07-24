內地富豪資金鏈斷裂　凱旋門皇宮屋淪銀主盤　銀主劈多兩億求售

利息成本高企，銀主盤數量持續攀升，富豪都未能幸免。市場消息指出，由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有的九龍站凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅，於今年初以7億元劈價放盤，惟上述一籃子豪宅已被銀主「收樓」淪為銀主盤，銀主隨即再劈價2億元求售，最新叫價5億元。



上述淪為銀主盤的物業為凱旋門朝日閣頂層80樓全層3伙，以及79樓2個單位，該批單位實用面積介乎972至4,263平方呎，合共面積多達8,253平方呎。當時業主加插一伙位於凱旋門觀星閣的單位「加碼放售」，令到總實用面積增加至9,124平方呎。

而上述物業最早曾以13億元叫價放盤，惟金額龐大，及後在今年初大幅劈價至7億元放售，每呎叫價約76,721元，惟上述一籃子豪宅已經已被銀主「收樓」淪為銀主盤，銀主隨即再劈價2億元至5億元求售，每呎叫價約54,800元。

凱旋門朝日閣頂層A室天際屋，採用中國古代宮廷設計風格，色調更以黃色、金色作為主調。（代理相片）

中聯石油化工前主席持有 極高價放盤 曾欲挑戰亞洲樓王寶座

據了解，上述一籃子豪宅由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有。許智明其後改名為許智銘，現為智富資源投資（0007）主席。兩年半前，許智明放售凱施門5個單位，該批單位合併為一個實用面積超過8,200平方呎的巨型單位，內為中國式宮廷式裝潢，當時業主意向價更高達13億元，意向呎價高達約15.75萬元，將挑戰亞洲樓王寶座。

凱旋門朝日閣頂層A室天際屋，採用中國古代宮廷設計風格，色調更以黃色、金色作為主調。（代理相片）

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頂層天際屋最矚目 採古代宮廷設計風格

該批單位中，面積最大為朝日閣頂層A室天際屋，實用面積4,263平方呎，五房間隔，設有空中花園1,278平方呎，該單位附有6個車位。其餘單位大部份均為標準戶，包括朝日閣頂層B室及C室，實用面積972及1,025平方呎；餘下兩個單位則為79樓C室及D室，實用面積亦為972及1,025平方呎。

據代理提供相片，天際屋內部裝修奢華，採用中國古代宮廷設計風格，色調更以黃色、金色作為主調，客廳牆壁、屏風、各類傢具更以「龍」為主題。而天際屋的主人房、客房、書房均採用黃金色地毯，主人房的床鋪、枕頭牆身同樣採用黃金色調。天際屋內部更設有獨立內置的樓梯，並放置一塊紅色大地毯。

朝日閣79樓C室及D室，被業主用作為起居室、書房、客廳、客房等。（代理相片）

↓↓↓朝日閣79樓C室及D室↓↓↓

朝日閣79樓C室及D室，實用面積為972及1,025平方呎，被業主用作為起居室、書房、客廳、客房等。

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翻查資料，上述朝日閣頂層全層A室、B室及C室，同樣於2007年購入，當時買入價分別為1.84億、1,623萬及1,528萬元。而79樓C室及D室買入價則於2011年購入，當年買入價為2,680萬及2,200萬元。而連同最新加插的凱旋門觀星閣單位，合共6個單位的購入價，共逾2.87億元。

↓↓↓朝日閣頂層A室天際屋戶外環境↓↓↓

天際屋天際泳池。（代理相片）

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