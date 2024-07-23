錦華實業3.5億原價放售北角城中心一籃子舖位 每月收租145萬
撰文：李明珠
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錦華實業最新放售北角城中心一籃子地舖及1樓舖位，意向價約3.5億元，與15年前買入價相若。
高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業為北角英皇道250號北角城中心部份地舖及1樓舖位，其中地舖面積約20,722平方呎，1樓面積為20,124平方呎，總面積逾40,800平方呎。物業最新叫價3.5億元放售，呎價8,678元。
錦華集團原價放售舖位
據悉，所有舖位現時出租率為100%，租戶包括萬寧、大家樂、中西醫診所等等，每月租金收入達145萬元。按意向價計算，料新買家可享5厘回報。
錦華集團早於2009年以3.55億元購入上述物業，持貨15年，最新叫價與當年購入價相若。值得留意，錦華實業董事長楊奮彬在數年前大舉入市，在全港各區買入多項舖位物業。
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