大埔僭建豪宅集中地　海景山莊銀主洋房4000萬沽 一筆按揭涉4財仔

豪宅成交轉旺，新界區亦有大額洋房成交個案。全屋苑提供18幢洋房，卻有16幢涉及霸佔官地僭建的大埔燕子里海景山莊，屋苑一幢洋房銀主盤，新近以約4,000萬元沽出。值得留意，洋房原業主曾抵押物業，其中一筆按揭貸款，竟然要由四家財務公司合作批出，有業界人士認為或涉及貸款金額較高，財務公司需要分擔風險。



上述洋房為大埔燕子里海景山莊雙號屋，實用面積2,333平方呎，連約1,302平方呎花園。以成交價4,000萬元計算，呎價約17,145元。

該幢洋房原業主姓陳，早於1992年以1,180萬元買入物業，是次轉售帳面升值約2,820萬元，升幅約2.4倍。

大埔燕子里海景山莊設有18座洋房，其中一幢由「海港sir」陳凱港持有，惟該洋房有六處僭建，屋宇署發出清拆令，逾期未拆。（王海圖攝）

兩年前一筆貨款涉及4家財務公司

翻查資料，該洋房過往有多次抵押貸款紀錄，涉及至少9次按揭貸款。其中一筆在2022年12月的抵押按揭貸款，為一筆由四家財務公司合作一併借出的款項，為較罕見情況，涉及財務公司包括靄華信貸、環球信貸、高名財務及華泰財務國際。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，此類為合作貸款（俗稱Colend），通常由數家財務機構一齊合作提供貸款，各家財務機構會自行分配各自貸款額、比例，而此類合作貸款的貸款金額通常較大，因此各財務機構可以分擔風險。

大埔「海景山莊」獨立屋。（王海圖攝）

屋苑18幢洋房、多達16座涉嫌霸佔官地僭建

海景山莊位於為大埔燕子里18號，前臨吐露港，設有18座洋房，每一幢洋房均享有開揚全海景。值得留意，在2023年世紀暴雨令大譚紅山半島違規僭建曝光後，本土研究社當時曾發表研究報告，指出全港各個獨立屋苑也有違規情況，其中海景山莊，全屋苑18座中，被揭有多達16座獨立屋涉嫌霸佔官地僭建，情況相當嚴重。

「海港sir」的沙田警區助理指揮官陳凱港，近年被控欺詐罪。（陳凱港fb）

「海港sir」為海景山莊業主、同樣涉及僭建

海景山莊共有16間獨立屋涉嫌霸佔官地僭建，分別為第1、2、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20座。上述最新以4,000萬元易手的洋房為涉事的其中一幢。

此外，有「海港sir」的沙田警區助理指揮官陳凱港，亦為海景山莊的業主，其所持有的海景山莊豪宅，有六處僭建。