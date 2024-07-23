內地客勁蝕4球急沽東涌洋房、呎價跌穿1萬　仲平過14年前｜多圖

樓價走勢向下，部分於高位入市的業主需大幅蝕讓離場。東涌映灣園5期海珀名邸一伙洋房，最新以2,280萬元沽出，呎價9,682元，跌穿1萬元關口。原業主於6年前以2,700萬摸頂入市，帳面勁蝕420萬元，單位貶值超過15%。



市場消息指，該單位為海珀名邸單號洋房，實用面積2,355平方呎，四房間隔。原業主叫價2,300萬元放售，放盤1個月後獲新買家議價以2,280萬元成交，呎價9,682元。

↓↓海珀名邸單號洋房↓↓

造價平過14年逾一成

資料顯示，該單位曾於2010年3月以2,597.8萬元售出，即最新成交價較14年前仍要低出12.2%。對上一宗同類型成交於今年5月促成，單位為面積相同的洋房，成交價2,400萬元。可見是次單位較近期同類單位賣平約5%。

原業主為內地買家，於2018年以2,700萬元買入單位，持貨6年轉手帳面勁蝕420萬元，單位期内貶值15.6%。