新盤戰報｜新地瓏珀山3938萬連沽兩伙　旺角ONE SOHO全盤沽清

本月暫錄逾860伙一手成交，新地（0016）旗下沙田豪宅瓏珀山亦以招標形式沽2伙，兩個月內累沽共63伙。



涉及為瓏珀山King Tower 1 19樓A室，屬三房套連書房間隔，實用面積1,211平方呎，成交價2,265.55萬元，成交呎價18,708元。另一伙屬King Tower 2 18樓D單位，屬三房套間隔，實用面積990平方呎，成交價1,672.2萬元，呎價16,891元。

瓏珀山。

旺角ONE SOHO全盤沽清

當中信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的旺角ONE SOHO，沽出最後一伙，涉及為29樓B1室，實用面積285平方呎，一房間隔，成交價逾650.5萬元，呎價近2.3萬元。據知，項目至今售出322伙，全盤沽清。

旺角ONE SOHO。

維港滙累售1,237伙 套現逾215億

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙亦沽兩伙，吸金逾2,507萬元。其中2座26樓C單位，實用面積449平方呎，成交價1,244.56萬元，呎價27,718元。而2座28樓C單位，實用面積449平方呎，成交價1,263.27萬元，呎價28,135元。全盤開售至今共售1,237伙，套現逾215億元。