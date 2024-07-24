黃金海灣·意嵐周六次輪賣139伙　折實呎價11126元　入場費222.6萬

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，落實本周六展開次輪銷售，共139伙，折實平均呎價11,126元，入場費222.6萬元起。項目於本周五中午12時截收購樓意向登記。



首目落實本周六次輪發售139伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中涉及87伙開放式單位、20伙一 房單位、27伙兩房單位，以及5伙三房單位。折實售價由222.6萬元至776.3萬元，折實呎價由8,768元至14,051元。

入場單位屬5B座21樓H室，實用面積為204平方呎，屬開放式間隔，折實售價222.6萬元，折實呎價10,912元。

左起：旭日李炳餘、旭日辜錦波

意嵐由兩座住宅大樓組成、提供692伙

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙。戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。

另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。預計項目關鍵日期為2025年11月25日。