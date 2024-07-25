公司客擲1.8億買緹外花園特色戶　入市前兩日開公司、慳稅1935萬

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，於6月28日以招標形式沽地下花園特色戶，成交價為1.8億元，呎價約43,103元。值得留意，新買家透過公司名義入市，惟該公司在簽約前兩日才成立。



涉及單位為緹外第5座地下B室花園戶，實用面積為4,176平方呎，連2,061平方呎花園，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連1個車位。

入市前兩日成立公司

翻查資料顯示，該名買家以公司名義入市（LOVEBREW LIMITED），其公司董事姓陳。惟值得留意的是，該間公司的成立日期為6月26日，即於入市前兩日才成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。

九龍塘畢架山新樓盤「緹外」（Mont Verra）有洋房和獨立屋，能俯瞰九龍。（緹外網站圖片）

撤辣後入市、慳稅1935萬

是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅約765萬元，佔樓價約4.25%。不過若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及2,700萬元，反映撤辣後慳稅1,935萬元或72%。