伯恩光學楊建文再添食　3471萬購觀塘福昌大廈　最少持有四層業權

伯恩光學始創人楊建文或相關人士再買入觀塘開源道福昌大廈全層，作價近3,471萬元，目前持有該大廈至少四層樓面。



成交物業為觀塘開源道63號福昌大廈9樓，建築面積約7,710平方呎，上述物業新近以3,471.3萬元連租約易手，平均成交呎價為4,502元。新買家為伯恩光學始創人楊建文或相關人士，以最新成交價計，料新買家可享租金回報近4厘。

據了解，原業主早於1995年12月以609.4萬元買入單位，持貨29年帳面勁賺2,861.9萬元，物業期內升值4.7倍。

觀塘開源道63號福昌大廈9樓。

鄧成波家族蝕放駱駝漆大廈地廠 楊建文執平貨

翻查資料，楊建文近年頻頻買入觀塘區物業，今年以3,050萬元向鄧成波家族買入觀塘開源道工廈福昌大廈頂層單位，以當時成交計，楊建文持有該大廈至少三層樓面。

另外，今年4月向同樣屬鄧成波家族以1.5億元買入觀塘開源道駱駝漆大廈地廠，上述物業鄧成波家族持有持貨14年跌價59%，帳面蝕讓約2.16億元。

伯恩光學楊建文多次買入觀塘物業欲做大地主

楊建文近年亦大手買入觀塘區其他物業。當中包括收購開源道業發工業大廈1期、2期、年運工業大廈，並透過強拍統一業權，該三個工廈地盤佔地約5萬平方呎，擬合併重建為樓高39層甲廈，總樓面約72萬平方呎。楊建文亦曾向鄧成波家族以6,200萬元買入觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈

另外，楊建文亦買入多間觀塘商廈，包括寧晉中心多個單位，以及收購至少逾45.7%觀塘萬年工業大廈業權。